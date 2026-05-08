Poseł Razem o słowach Mentzena: On ma 100 proc. racji

– Najważniejsi politycy od roku, dwóch, trzech mówią: "zaraz będzie wojna". Widzimy gdzieś przygotowania do wojny? Przecież to jest nienormalne. Premier polskiego rządu mówi, że za parę miesięcy może być wojna. Nie mamy próbnych mobilizacji, nie mamy żadnych ćwiczeń dla obrony cywilnej, nie mamy realnego przygotowania do tej wojny, która może być za parę miesięcy. To jest paranoja. Musicie państwo wiedzieć, że nie mamy armii zawodowej, mamy armię mobilizowaną na czas wojny – mówił Sławomir Mentzen podczas jednego ze swoich wieców.

Współprzewodniczący Konfederacji zaproponował przeprowadzenie próbnej mobilizacji jednej brygady. – Zobaczmy, ilu ludzi się stawi w swojej jednostce, dla ilu ludzi będą buty, dla ilu ludzi będą mundury, dla ilu ludzi będzie dowódca i będzie sprzęt. I zobaczmy, co wyjdzie. Wiem, co wyjdzie. Dojdzie do epickiej katastrofy – stwierdził.

Zawisza: Mentzen ma 100 proc. racji

Do słów Mentzena odniosła się na antenie Kanału Zero Marcelina Zawisza z partii Razem. – Pani nie ma wrażenia, że on ma 100 proc. racji? – zapytał prowadzący program Grzegorz Sroczyński. – On ma 100 proc. racji. My o tym też mówimy. Generalnie jest tak, że z jednej strony mamy potężne wydatki na zbrojenia, a żołnierze mają nadal problem z podstawowym wyposażeniem, ci zawodowi. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle nie ma żadnych sensowych szkoleń dla cywilów – powiedziała Zawisza.

– To nie jest tylko kwestia tego, jak obsługiwać broń, co z tą bronią trzeba zrobić, jak ją załadować, czyścić i tak dalej, ale to jest kwestia tego, jak się ewakuować, jak ewakuować osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, dokąd się ewakuować – zaznaczyła poseł Razem.

Parlamentarzystka przyznała, że nie wie, gdzie jest najbliższy schron. – Próbowałam, ale nie udało mi się tego sprawdzić – oświadczyła krótko.

Czytaj też:

Bosak o wypowiedzi Mentzena: Nie tylko obraźliwa, ale niezgodna z prawdą