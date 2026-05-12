Gadowski: Dlaczego Polska karleje? Prościej tego wytłumaczyć nie umiem

Wielu z Państwa zastanawia się, jak rozumieć wydarzenia geopolityczne. Czy słuchać tzw. geopolityków, którzy mylą się zawsze, czy słuchać ludzi rozsądnych, którzy mylą się rzadziej, czy też polegać na własnej intuicji, kiedy mylicie się najmniej.

Ale przygotowując dla Państwa taki najprostszy klucz geopolityczny do wydarzeń światowych, muszę powiedzieć, że istnieje kilka kategorii państw.

Państwa poważne, zależne i operetkowe

I tutaj nie jestem odkrywczy, wielu publicystów, w tym Stanisław Michalkiewicz, wielokrotnie o tym mówiło, że istnieją państwa poważne i pozostałe. Ja dodam do tej klasyfikacji jeszcze trzeci rodzaj państwa, a mianowicie państwa operetkowe.

I tak, jeżeli chodzi o państwa poważne, to wyróżniają się tym, że niezależnie od zmiany epok, technologii dążą do realizacji wyznaczonych sobie strategicznych celów.

Takimi państwami poważnymi, wewnątrzsterownymi, które narzucają swoją wolę innym państwom, są komunistyczne Chiny, są Stany Zjednoczone. Ale oprócz nich jest także Iran, który ma wyznaczoną przez siebie władzę. Nawet jeżeli jest to reżim, to reżim im rodzimy. W Europie są to Niemcy, do niedawna była to Wielka Brytania i Indie. I na tym koniec.