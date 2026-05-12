Hołownia krytykuje media publiczne. "Na telefon rządzących"

Wicemarszałek Sejmu, były lider Polski 2050 Szymon Hołownia, został zapytany w Kanale Zero o media publiczne.

– Bardzo źle to wygląda. Media publiczne nadal są mediami rządowymi. No nie na to się umawialiśmy. To nie tak powinno wyglądać. Ktoś to ostatnio dobrze powiedział, że są na telefon rządzących – powiedział.

Przypomniał, że 25 lat był dziennikarzem.

– Ręce mi opadają z cichym szelestem do ziemi, jak na to patrzę – przyznał Szymon Hołownia.

Koalicja rządząca miała "odpolitycznić" media publiczne

W umowie koalicyjnej podpisanej przez liderów Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy, znalazł się zapis:

"Naprawimy i odpolitycznimy media publiczne. Stały się one w dużej mierze odpowiedzialne za rozłam w społeczeństwie, szerzenie kłamstw oraz celowo urządzane nagonki i kampanie nienawiści, prowadzące do rozbicia wspólnoty narodowej. Zobowiązujemy się podjąć wszystkie niezbędne kroki, by niezwłocznie przerwać ten proceder i wyciągnąć konsekwencje wobec siejących nienawiść za pieniądze publiczne".

Co z odpolitycznieniem spółek skarbu państwa?

Szymon Hołownia został również zapytany o inny zapis z umowy koalicyjnej – dotyczący odpolitycznienia spółek skarbu państwa.

"Jednym z priorytetów Koalicji będzie odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i managerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony Koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa" – czytamy w umowie.

– Myśmy próbowali, nasz wiceminister na tym poległ, mówię o Jacku Bartmińskim. Uważamy, że nasza ustawa składana w tej sprawie posuwała sprawy bardzo mocno do przodu i mam nadzieję, że nasi koalicjanci dojrzą wreszcie do tego, że spółki Skarbu Państwa to nie jest radosny skarbczyk, do którego wpadasz, jak zdobędziesz władzę, żeby przez cztery lata się nachapać – odpowiedział Szymon Hołownia.

KRRiT krytykuje płacenie przez państwo TVP za transmisję uroczystości państwowych

