Awantura w TVP, poseł PiS wyszła z programu. "Myślałem, że przeprosi"

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny i prezes Telewizji Republika, poinformował w piątek, że w jego mieszkaniu pojawili się funkcjonariusze policji. Z jego relacji wynikało, że mundurowi siłą wtargnęli do jego mieszkania i skuli jego asystentkę. Twierdzili, że w lokalu znajduje się "jakieś dziecko w zagrożeniu". Policja w wydanym komunikacie poinformowała, że "została powiadomiona, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu". Interwencja miała być wynikiem jednego z serii fałszywych zawiadomień dotyczących dziennikarzy Republiki.

Krupka wychodzi z TVP

Ten wątek poruszyła Anna Krupka z PiS. Mimo że program dotyczył wyboru sędziów do KRS polityk stwierdziła, że chciałaby poinformować widzów telewizji o tym, co się działo w domu Sakiewicza.

– Szanowni Państwo, myślę, że należy się informacja widzom Telewizji Polskiej w likwidacji o tym, że dzisiaj bez nakazu i bez wylegitymowania się policjanci wkroczyli do mieszkania prezesa największej stacji niezależnej w Polsce, największej stacji konserwatywnej w Europie Telewizji Republika. Ta sytuacja pokazuje standardy obecnej władzy. Mogę postawić pytanie: czy to jest wczesny Putin, czy późny Janukowycz – mówiła Krupka.

Po chwili TVP w programie wyemitowała konferencję prasową rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji, która dotyczyła przyczyn interwencji funkcjonariuszy w mieszkaniu Sakiewicza. Gdy kamery ponownie pokazały studio, okazało się, że Krupka w między czasie opuściła program.

Dziennikarz TVP: Myślałem, że przeprosi

Wówczas prowadzący program Maciej Zakrocki wygłosił małe oświadczenie. – Bardzo żałuję, że pani Anna Krupka z Prawa i Sprawiedliwości już opuściła studio programu "Forum", ponieważ, jak może państwo pamiętają, na samym początku wyraziła oburzenie z powodu skandalicznych działań wobec pana redaktora Sakiewicza, reprezentanta, jak podkreślała, wielkiej i niezależnej telewizji – mówił.

– Myślę, że ostatnie dni, szczególnie w kontekście takim, że Zbigniew Ziobro ma być komentatorem tej telewizji ze Stanów Zjednoczonych, mocno nadwyrężają to określenie niezależnej stacji telewizyjnej. Ale ja już nie będę się do tego odnosił. Myślałem, że pani Anna Krupka zostanie i po prostu przeprosi za to, co powiedziała na samym początku. Tak się nie stało – kontynuował.

