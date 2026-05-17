Czas owoców

Z rabarbaru robimy kompot. A truskawki najlepiej smakują ze śmietaną. Natomiast rabarbar z truskawkami najczęściej jest wypełnieniem maślanych bułeczek lub drożdżówek. Tak było w naszym rodzinnym domu. Puszyste drożdżowe bułeczki były po brzegi wypełnione nadzieniem, czasem nawet mama dodawała budyń i obowiązkowo posypywała kruszonką. Do tego było zimne mleko. Jadałyśmy z siostrą te bułeczki na drugie śniadanie.