Baśką Polakowi w twarz
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Baśką Polakowi w twarz

Dodano: 
Aktorka Barbara Kurdej-Szatan
Aktorka Barbara Kurdej-Szatan Źródło: PAP / Łukasz Gągulski
GWIAZDOBZDUR II

Barbarą Kurdej-Szatan Polakowi w twarz, czyli jak przejechać prętem po klatce, a potem dziwić się, że ludzie mają dość. Aktorka, która w listopadzie 2021 r. zamieściła na Instagramie wulgarny wpis wymierzony w Straż Graniczną (sprawę ostatecznie sąd umorzył), zagościła w TVP Info. Kurdej-Szatan wróciła do sprawy, w czym usłużnym pytaniem pomogła prowadząca program „Kwiatki polskie”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także