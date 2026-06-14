Baśką Polakowi w twarz

Barbarą Kurdej-Szatan Polakowi w twarz, czyli jak przejechać prętem po klatce, a potem dziwić się, że ludzie mają dość. Aktorka, która w listopadzie 2021 r. zamieściła na Instagramie wulgarny wpis wymierzony w Straż Graniczną (sprawę ostatecznie sąd umorzył), zagościła w TVP Info. Kurdej-Szatan wróciła do sprawy, w czym usłużnym pytaniem pomogła prowadząca program „Kwiatki polskie”.