"Możemy spodziewać się noża w plecy". Stanowcze słowa Kaczyńskiego

Członkowie Ruchu Obrony Granic przybyli do stolicy Niemiec, aby w miejscu, gdzie ustawiono głaz pamięci, postawić drewniany krzyż i złożyć kwiaty. Wizyta skończyła się jednak interwencją policji, która była wyjątkowo brutalna.

W sieci pojawiły się filmy pokazujące, jak niemieccy funkcjonariusze potraktowali Polaków.

"Zobaczcie na brutalność niemieckiej policji, w szczególności na policjanta nr BE12226, który bezwzględnie i brutalnie powalił Roberta Bąkiewicza na ziemię" – czytamy na profilu Ruchu Obrony Granic.

Kaczyński: Co robi polska ambasada w Berlinie? Co robi MSZ?

Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Jeden niemiecko-brukselski kredyt już zaciągnęli. Jutro planują zawrzeć umowę dotyczącą współpracy wojskowej Polski i Niemiec, twierdząc, że podniesie ona poziom naszego bezpieczeństwa" – napisał lider największej partii opozycyjnej.

Kaczyński stwierdził, że "biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie, jedynego, czego możemy się spodziewać ze strony Niemiec, które ani nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków, to noża w plecy".

"Co robi polska ambasada w Berlinie? Co robi MSZ?" – zapytał prezes PiS.

Sasin: Niemiecka policja brutalnie zaatakowała polskich patriotów

Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór napisał we wtorek na portalu X: "Odnośnie zajścia w Berlinie: nasz konsul na miejscu działa – ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania".

Na jego słowa zareagował poseł PiS Jacek Sasin.

"'Zajścia'? ZAJŚCIA?" – zapytał parlamentarzysta. "Niemiecka policja brutalnie zaatakowała polskich patriotów! Tego nie wolno relatywizować ani rozmywać eufemizmami" – podkreślił były wicepremier.

Jak zaznaczył Sasin, "sytuacja wymaga stanowczej reakcji dyplomatycznej". "Zacznijcie wreszcie zachowywać się jak polski rząd i bronić polskich obywateli za granicą. Na razie przypominacie rzeczników interesów Berlina niż przedstawicieli państwa polskiego" – zaznaczył poseł PiS.

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