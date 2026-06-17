Czarzasty pytany o ustalenia portalu Zero. "Dam mu na imię Patryk"

W środę (17 czerwca) na portalu Zero ukazał się kolejny artykuł Patryka Słowika, z którego dowiadujemy się, że w Szpitalu Południowym w Warszawie (który jest własnością miasta) stworzono specjalną ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. "Polityczni VIP-owie nie musieli czekać na przyjęcie, mieli wykonywany ogrom badań, których przeprowadzenie nie jest standardem w medycynie ratunkowej, a oczekiwanie na wynik mogli sobie umilić w specjalnie wydzielonym dla nich pomieszczeniu" – czytamy.

Kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym jest 28-letni Dawid Kacprzyk, radny dzielnicy Ursus, były już członek Koalicji Obywatelskiej. W ostatnim czasie oburzenie wywołało jego oświadczenie majątkowe, z którego wynika, że tylko w 2025 r. zarobił 1,6 mln zł.

Niecodzienna reakcja Czarzastego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty został zapytany o doniesienia portalu Zero. – Czego pan by oczekiwał od koalicjanta, czyli Koalicji Obywatelskiej, w tej sprawie? – pytał na konferencji w Sejmie reporter Polsat News.

– Jeżeli funkcjonują w jakimkolwiek systemie patologie, to po pierwsze – trzeba je nazwać, po drugie – potępić, po trzecie – naprawić. Nie będę się odnosił do żadnych spraw związanych z koalicjantem, bo to są ludzie, którzy robią określone rzeczy. Potępiam działania, które są złe. Od tego są odpowiednie służby. Znając sposób funkcjonowania służb w Polsce, uważam, że będą odpowiednie działania – powiedział przewodniczący Nowej Lewicy.

Dziennikarz dopytywał Czarzastego, czy zna polityków Lewicy, którzy również korzystali z takiej "ścieżki" w szpitalach. – Nie mam wiedzy na ten temat. Wszelkie rzeczy, które są nieprawidłowe, oceniam negatywnie – podkreślił.

– Notabene nie wiem, czy państwo zauważyli... Różne emocje wynikają również ze sposobu, jak każdy się ubiera. Dzisiaj sobie do klapy [marynarki – przy. red.] przyłączyłem słowika. Dam mu na imię Patryk – skwitował niespodziewanie Czarzasty.

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