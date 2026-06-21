Wielka Brytania: Starmer złoży rezygnację w ciągu kilkunastu godzin

Brytyjski premier Keir Starmer może ogłosić swoją rezygnację już w poniedziałek, poinformowałaagencja Reuters, powołując się na brytyjski dziennik "Observer”. Tymczasem źródła w rządzie podają, że szef rządu koncentruje się na wypełnianiu swoich obowiązków.

Pozycja premiera coraz słabsza

Komentatorzy wskazują, że pozycja Starmera słabła od miesięcy. Dodatkowo piątkowe zwycięstwo Andy'ego Burnhama w wyborach w Makerfield otworzyło mu drogę do walki o przywództwo w Partii Pracy.

56-letni Burnham jest przez wielu członków Partii Pracy uważany za najbardziej prawdopodobnego następcę Starmera. Zbudowawszy silną bazę polityczną jako burmistrz Wielkiego Manchesteru w północnej Anglii, z łatwością pokonał skrajnie prawicowego Nigela Farage'a w wyborach parlamentarnych o wakujące miejsce.



Burnham nie rzucił od razu formalnego wyzwania Starmerowi, ale w swoim przemówieniu zwycięskim obiecał nową drogę dla kraju.



Również w piątek brytyjski przywódca oświadczył, że będzie zwalczał wszelkie próby odsunięcia go od władzy w ugrupowaniu i wezwał labourzystów, aby nie niszczyli partii wewnętrznymi konfliktami.



"Observer" pisze, że premier miał podjąć decyzję o rezygnacji po weekendowej rozmowie z żoną, która miała miejsce w ich wiejskiej rezydencji w Chequers. Dziennikarze wskazują, że jeśli Starmer zrezygnuje, Wielka Brytania będzie miała siódmego premiera w ciągu zaledwie dekady, co będzie oznaczało największą rotację na stanowisku premiera od prawie dwóch stuleci.

Według szacunków agencji Reuters ponad 100 posłów z partii Starmera (około jednej czwartej wszystkich przedstawicieli Partii Pracy w Izbie Gmin) publicznie oświadczyło, że chcą jego rezygnacji lub podania harmonogramu odejścia.



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