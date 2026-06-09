Brytyjczycy wściekli na Starmera. "Masz krew na rękach", "tolerujesz to"

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer opublikował na X post po kolejnym ataku imigranta, który jest tak drastyczny, że piszą o nim nawet mainstreamowe media. Tym razem do napaści doszło w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej. Afrykanin rzucił się z nożem na przechodnia, a po zranieniu go usiłował odciąć mu głowę. Na pomoc ruszyli świadkowie zdarzenia, co uchroniło rannego od śmierci na środku ulicy. Mężczyzna odniósł bardzo poważne rany twarzy, szyi oraz pleców i w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala.

Brytyjczycy cierpią przez masową migrację. Starmer: Moje myśli są z ofiarą

"Horrendalny atak w Belfaście ostatniej nocy jest przytłaczający. Nie mam absolutnie żadnej tolerancji dla takich ohydnych scen przemocy na naszych ulicach" – napisał na X bijący rekordy niepopularności premier Wielkiej Brytanii.

"Moje myśli są przede wszystkim z ofiarą, a dziękuję pierwszym respondentom, w tym członkom społeczeństwa, którzy interweniowali" – dodał lakonicznie.

"Ile razy zamierzasz publikować fałszywe kondolencje bez podejmowania jakichkolwiek działań?"

"Absolutnie to tolerujesz, dlatego jest tu tak wielu dzikich trzecioświatowców. Zacząłbyś ich masowo deportować, gdybyś tego nie tolerował" – czytamy w komentarzu pod wpisem lidera lewicowej Partii Pracy.

"Zamknij granice albo zamknij usta" – skomentował jeden z internautów. "Ty na to pozwoliłeś [...]" – zwraca uwagę inny użytkownik.

"Ile razy zamierzasz publikować fałszywe kondolencje bez podejmowania jakichkolwiek działań? Zrobiłeś to samo w zeszłym tygodniu, zrobisz to samo w przyszłym? Ludzie dosłownie są ścinani na ulicach" – czytamy w kolejnym komentarzu.

"Pracowałeś jako prawnik ds. praw człowieka, zapobiegając deportacji takich zwierząt jak to. [...] Napisałeś podręcznik o tym, jak rozgrywać system prawny, żeby trzymać małpy gwałcicieli z trzeciego świata w swoim kraju [...]" – wskazuje kolejny użytkownik X.

"JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY. Nie możesz zmienić wewnętrznej natury człowieka. Widzimy takie przestępstwa w całym Zachodzie od tych samych grup ludzi. Jesteś więcej niż świadomy, masz te same statystyki i dostęp do informacji oraz dowodów. Celowo poświęcasz życia, masowo sprowadzając tych ludzi do Wielkiej Brytanii. Masz tyle krwi na rękach" – to kolejny komentarz pod postem premiera Starmera.

W komentarzach padają znacznie ostrzejsze, niecenzuralne sformułowania. Komentujący są wściekli na polityka współodpowiedzialnego za masową migrację na Wyspy Brytyjskie. Starmer jest też wprost określany jako zdrajca kraju.

Aresztowany imigrant z Somalii

Północnoirlandzka policja przekazała, że pod zarzutem usiłowania morderstwa aresztowano około 30-letniego mężczyznę, prawdopodobnie obywatela Somalii. Podejrzany został przewieziony do aresztu. Trwają kolejne czynności operacyjne. Funkcjonariusze prowadzą śledztwo mające na celu ustalenie motywów ataku.

– Chcemy podziękować członkom społeczeństwa, którzy starali się uratować mężczyznę przed kolejnymi ciosami. Ich gotowość do działania, by pomóc drugiemu człowiekowi, świadczy o niesamowitej odwadze i duchu wspólnoty – podziękował mieszkańcom za postawę zastępca komendanta głównego policji, Ryan Henderson.

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