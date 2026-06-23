Gadowski: Wrzód czerwono-czarny nabrzmiewał i chlusnął nam w twarz

Francuski malarz Georges Braque powiedział kiedyś znamienne zdanie, które przychodzi mi do głowy zawsze wtedy, gdy okazuje się, że prawda wychodzi na wierzch. Georges Braque powiedział: „Prawda istnieje, kłamstwo trzeba wymyślić”. Właściwie od takiej refleksji można zaczynać analizę każdej sytuacji. Jeżeli nie ustalimy rzeczy najważniejszych, kardynalnych, to trudno jest mówić odpowiedzialnie o rzeczach szczegółowych. A do czego to wszystko odnoszę? Do sytuacji i stosunków naszego kraju z Ukrainą.