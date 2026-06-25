"Szara eminencja" PiS poza partią. Wojciechowska van Heukelom: Nie uiszcza opłat

Powodem mają być wielomiesięczne zaległości w opłacaniu składek.

Sprawa wyszła przy okazji rozprawy

Informację potwierdziła Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, posłanka PiS i pełnomocniczka prezesa partii w okręgu łódzkim. – Odejście pani Janiny Goss to tylko formalność. Z artykułu 6. Statutu PiS wynika wprost, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości ustaje, jeżeli ktoś nie płaci przez sześć miesięcy składek, a pani Goss zalegała ze składkami przez kilkanaście miesięcy – powiedziała. W innym komentarzu doprecyzowała, że Goss nie opłacała składek od dwóch lat. – W wypadku nieuiszczania opłat przez okres sześciu miesięcy członkostwo ustaje. Pani mecenas nie uiszcza opłat od dwóch lat, więc nie jest już członkiem Prawa i Sprawiedliwości – stwierdziła.

Jak wynika z relacji mediów, sprawa członkostwa Janiny Goss wyszła na jaw przypadkiem. W poniedziałek występowała jako świadek podczas rozprawy odwoławczej Radosława Marca przed partyjnym sądem dyscyplinarnym PiS. Marzec, podobnie jak Krzysztof Stasiak, został wcześniej usunięty z partii. Obaj byli uznawani za bliskich współpracowników Goss. – W takich sytuacjach sprawdzane są kwestie formalne, które obecnie porządkujemy w PiS – mówiła Wojciechowska van Heukelom. Dodała, że do Janiny Goss zostało już wysłane pismo potwierdzające ustanie członkostwa.

Kim jest Janina Goss

Janina Goss od lat uchodziła za jedną z najbardziej wpływowych postaci w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego. Media określały ją jako "szarą eminencję" PiS. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Łódzkim i radcą prawnym. W latach 1990–2003 była członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, a także pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.

W czasie rządów PiS zasiadała w radach nadzorczych m.in. PGE, BOŚ, Polskiego Radia, TVP i Orlenu. Od 2012 roku była także członkiem zarządu spółki Srebrna.

Już rok temu pojawiały się sygnały o jej słabnącej pozycji. Nie została zaproszona na VII kongres PiS, a w tle pojawiały się informacje o zaległościach w składkach. Według "Gazety Wyborczej" emeryci w PiS płacą miesięcznie 5 zł składki.

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