Prezes PiS: W Gdańsku jest banderowiec, konferencja powinna zostać odwołana

W czwartek (25 czerwca) w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska i premier Ukrainy Julii Swyrydenko.

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy do Polski przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kilka dni przed startem konferencji prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego.

Była to reakcja na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która mordowała Polaków na Wołyniu w latach 1943-1945.

Mer Lwowa na konferencji w Gdańsku. Kaczyński: Banderowiec oczywisty

Jarosław Kaczyński był pytany podczas spotkania z dziennikarzami w siedzibie partii, czy PiS trzyma kciuki za konferencję w Gdańsku i za polskie firmy, które mają podpisywać kontrakty na odbudowę Ukrainy.

– Na tej konferencji jest mer Lwowa (Andrij Sadowy – red.) – już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. Sama jego obecność jest więc demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać, i tutaj nie warto mieć złudzeń – stwierdził prezes PiS.

Kaczyński: Polska powinna blokować proces wejścia Ukrainy do UE

Zdaniem Kaczyńskiego, Polska powinna rozpocząć blokowanie kolejnych klastrów rokowań dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. – Niemcy postąpili po wojnie fatalnie (...), ale nie stawia się Hitlera czy Himmlera na piedestale, a oni (Ukraińcy – red.) coś takiego robią – mówił, dodając, że na Ukrainie jest 500 ulic, które noszą imię Stepana Bandery.

– Powiedziałem Poroszence (Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy – red.) już parę lat temu w Sejmie, że wy z banderyzmem do Europy nie wejdziecie – podkreślił. Jak dodał, jeśli Ukraina chce być "normalnym, europejskim krajem", nie może mieć na sztandarach "wyjątkowo okrutnych ludobójców".

Lider PiS wskazał, że konferencja w Gdańsku powinna zostać odwołana. – Ukraińcom trzeba powiedzieć, że albo przyjmujecie reguły europejskie, albo nie bardzo jest o czym mówić, poza jednym: wspieramy was w sprawie wojny, Jasionka działa, pomoc z naszej strony jest w dalszym ciągu realizowania, bo to jest w interesie Polski – zaznaczył.

Czytaj też:

"Ja też zwrócę order". Kaczyński zapowiada