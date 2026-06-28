Nasz Europejczyk

Zacznijmy od innych. W 2019 r. Agnieszka Holland zrealizowała film pt. „Mr. Jones” w angielskiej wersji językowej z drobnymi dialogami po walijsku, ukraińsku i rosyjsku. Akcja filmu rozgrywała się w Wielkiej Brytanii i na sowieckiej Ukrainie w latach 1932–1933 – w okresie wielkiego głodu. Brytyjski dziennikarz samowolnie udaje się na Ukrainę i poznaje prawdę o przymusowej kolektywizacji i milionach ofiar. Film został uznany (?!) za „polski” i zdobył liczne nagrody na krajowych (wyłącznie) festiwalach filmowych. Produkcja była nudnym streszczeniem długiego serialu telewizyjnego i w dodatku miała aż trzy zakończenia, a sceny seksu w moskiewskim hotelu dla „inostranców” były wprost żenująco nieudolne.

W 2022 r. Małgośka (rocznik 1973) Szumowska zrealizowała „Infinite Storm” – drugi „polski” film w języku angielskim z Naomi Watts w roli głównej. O „społecznej” ratowniczce górskiej w Appalachach (USA) ratującej samobójcę. To wysoce artystyczne nudziarstwo zobaczyło w Polsce w jednym z tygodni emisji kinowej ledwie 18 662 widzów, a za granicą dzieło Szumowskiej w ogóle nie znalazło dystrybutora.