Pszczoły przeżyją

Wykorzystując fakt, że są podobni do ludzi, perfidnie rozkładają naszą cywilizację od środka. Wprawne oko może ich jednak zidentyfikować. W średnim wieku wyglądają młodo, zarabiają góry pieniędzy, używają nowomowy obficie inkrustowanej banałami owyzwaniach, optymalizacji zatrudnienia, zarządzaniu oczekiwaniami i potrzebie różnorodności. Ziemianie, ogłupiani reklamami tudzież pozorowanym konfliktem lewica/prawica, nie widzą, że obcy dążą do przejęcia kontroli nad zasobami planety. A może jesteśmy obiektem galaktycznego eksperymentu?