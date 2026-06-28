Pszczoły przeżyją
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Pszczoły przeżyją

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Telewizja, zdjęcie ilustracyjne
Telewizja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / Alehandra13 / Domena publiczna
Kto jest winny zła, bezkarnie panoszącego się na świecie? Wiadomo, kosmici.

Wykorzystując fakt, że są podobni do ludzi, perfidnie rozkładają naszą cywilizację od środka. Wprawne oko może ich jednak zidentyfikować. W średnim wieku wyglądają młodo, zarabiają góry pieniędzy, używają nowomowy obficie inkrustowanej banałami owyzwaniach, optymalizacji zatrudnienia, zarządzaniu oczekiwaniami i potrzebie różnorodności. Ziemianie, ogłupiani reklamami tudzież pozorowanym konfliktem lewica/prawica, nie widzą, że obcy dążą do przejęcia kontroli nad zasobami planety. A może jesteśmy obiektem galaktycznego eksperymentu?

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Wiesław Chełminiak
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