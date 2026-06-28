Kandydaci na RPO to ponury żart

NOTATNIK MALKONTENTA Trudno o bardziej przekonujący przykład traktowania wyborców jak idiotów przez największe obozy polityczne niż kandydatury na rzecznika praw obywatelskich, czyli jedyny tego typu urząd zapisany w konstytucji.
Tu naprawdę pasuje przysłowie: wart Pac pałaca, a pałac Paca.
Koalicja Obywatelska swoją kandydatką ogłosiła Sylwię Gregorczyk-Abram, będącą skrzyżowaniem Romana Giertycha z Jarosławem Kurskim i Dorotą Wysocką-Schnepf.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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