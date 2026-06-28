Kandydaci na RPO to ponury żart

NOTATNIK MALKONTENTA Trudno o bardziej przekonujący przykład traktowania wyborców jak idiotów przez największe obozy polityczne niż kandydatury na rzecznika praw obywatelskich, czyli jedyny tego typu urząd zapisany w konstytucji.

Tu naprawdę pasuje przysłowie: wart Pac pałaca, a pałac Paca. Koalicja Obywatelska swoją kandydatką ogłosiła Sylwię Gregorczyk-Abram, będącą skrzyżowaniem Romana Giertycha z Jarosławem Kurskim i Dorotą Wysocką-Schnepf.