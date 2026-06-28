Kandydaci na RPO to ponury żart
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Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Kandydaci na RPO to ponury żart

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RPO, zdjęcie ilustracyjne
RPO, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Rafał Guz
NOTATNIK MALKONTENTA Trudno o bardziej przekonujący przykład traktowania wyborców jak idiotów przez największe obozy polityczne niż kandydatury na rzecznika praw obywatelskich, czyli jedyny tego typu urząd zapisany w konstytucji.

Tu naprawdę pasuje przysłowie: wart Pac pałaca, a pałac Paca.

Koalicja Obywatelska swoją kandydatką ogłosiła Sylwię Gregorczyk-Abram, będącą skrzyżowaniem Romana Giertycha z Jarosławem Kurskim i Dorotą Wysocką-Schnepf.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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