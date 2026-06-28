"FIFA” kojarzy mi się z wyrazem „chucpa”. Korzenie tego słowa tkwią w języku aramejskim (którym mówił Jezus). Z tamtego źródła słowo to przeniknęło do języka hebrajskiego (przez Talmud), później do jidysz (język żydowski), a z jidysz trafiło do polszczyzny. Chucpa oznacza bezczelne, aroganckie i bezwstydne naruszenia norm społecznych.

Sposób, w jaki FIFA traktuje państwa, gdzie organizowane są mecze, to chucpa. Suwerenne kraje dają sobie wchodzić na głowę, bo… mundial. Godzą się na różne zakazy, na wydatki i inwestycje, a potem nic z tego nie mają, bo forsę zgarnia FIFA, a wszyscy inni mają się najeść prestiżem imprezy.

***

W mieście Meksyk jest Stadion Azteca. Od 60 lat największy w Ameryce Łacińskiej. Stadion nazywa się teraz Estadio Banorte – od firmy bankierskiej, która wydała kolosalną forsę na remonty, przebudowy, TOALETY. (Kto był w Meksyku, ten wie, czemu napisałem „toalety” wielkimi literami. Przejazdy z turystami planuje się zawsze od jednej PORZĄDNEJ toalety do drugiej PORZĄDNEJ. Po drodze jest cała masa toalet zwyczajnych i tam staramy się nie zatrzymywać).