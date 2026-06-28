O swawolnym Donaldzie

Mimo to postać amerykańskiego prezydenta nadal pozostaje enigmą.

Lewicowa opozycja od wielu miesięcy zarzuca premier Meloni, że stała się „poddaną” Trumpa. Padły nawet słowa „kurtyzana”, „sukkub” [mityczny demon w postaci pięknej kobiety, który nawiedza mężczyzn we śnie i kusi ich współżyciem seksualnym – dop. P.K.], co o tyle dziwne, że w narracji opozycji do niedawna była faszystowską karlicą.