O swawolnym Donaldzie

PIECZEŃ RZYMSKA Wywołana przez Donalda Trumpa awantura z Meloni pociągnęła za sobą w Italii wylew programów telewizyjnych i tekstów analitycznych, w których w sukurs politykom i komentatorom przychodzą psychologowie i psychiatrzy.
Mimo to postać amerykańskiego prezydenta nadal pozostaje enigmą.
Lewicowa opozycja od wielu miesięcy zarzuca premier Meloni, że stała się „poddaną” Trumpa. Padły nawet słowa „kurtyzana”, „sukkub” [mityczny demon w postaci pięknej kobiety, który nawiedza mężczyzn we śnie i kusi ich współżyciem seksualnym – dop. P.K.], co o tyle dziwne, że w narracji opozycji do niedawna była faszystowską karlicą.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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