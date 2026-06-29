Kolejne rządowe stanowisko dla Sobkowiak-Czarneckiej

Informację przekazała stacja TVN24.

– To jest kontynuacja tego, czym zajmowała się jako pełnomocniczka rządu do spraw SAFE. Tam będzie bardzo konkretna lista spraw, za które będzie odpowiadała. To jest przygotowywanie społecznej odporności na wypadek, gdyby coś miało się wydarzyć, a wiemy, że mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. To jest edukacja obronna społeczeństwa, rozwój i wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego, koordynowanie działań w pozyskiwaniu nowych sprzętów wojskowych, w modernizację i w ogóle takie szerokie działanie, jeśli chodzi o odporność państwa – powiedział dziennikarz stacji.

Teka wiceminister

Przypomnijmy, że niedawno Sobkowiak-Czarnecka otrzymała funkcję wiceministra obrony narodowej. W resorcie zajmuje się kwestiami związanymi z zakupami dla armii. Zgodę wydał osobiście premier Donald Tusk.

W jednym ze swoich artykułów "Newsweek" zwrócił uwagę, że wśród osób znających Sobkowiak-Czarnecką pojawiają się skrajne opinie na jej temat – od ocen wskazujących na wysoką skuteczność i ambicję, po krytyczne komentarze dotyczące jej stylu pracy i determinacji w realizacji celów.

Obecnie Sobkowiak-Czarnecka należy do grona osób odpowiedzialnych za strategiczne projekty europejskie rządu, w tym kwestie związane z polityką UE oraz programem SAFE. W jego ramach do końca maja Polska podpisała kontrakty z krajowymi spółkami zbrojeniowymi na ok. 120 mld zł, czyli większość z ponad 180 mld zł środków z mechanizmu SAFE.

Zgodnie z zasadami unijnego programu, państwa członkowskie mogły do końca maja zawierać kontrakty w formule tzw. single procurement, czyli na potrzeby własnych sił zbrojnych. Zamówienia składane po tym terminie będą wymagały współpracy co najmniej dwóch państw uczestniczących w programie.

Pełnomocniczka rządu zapowiedziała, że kolejne wnioski o wypłatę środków będą składane do Komisji Europejskiej dwa razy w roku – w kwietniu i październiku. Największa część funduszy ma trafić do Polski jesienią 2026 r.

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