"The Independent" przytacza relacje, według których rosyjski przywódca jest wyraźnie zaniepokojony sytuacją w kraju: lotniska w kraju są zamykane, logistyka wojskowa doświadcza poważnych zakłóceń, a poparcie dla wojny wśród ludności stopniowo słabnie. Jednocześnie rosyjskie media państwowe nie są już w stanie sztucznie podtrzymywać dotychczasowego poziomu entuzjazmu wokół tzw. specjalnej operacji wojskowej.

Putin jest słabszy niż kiedykolwiek?

Według gazety, otoczenia prezydent Rosji jest w takim samym stopniu zaniepokojone sytuacją, jak sam Putin. Część jego współpracowników uważa, że powinien on przyjąć zaproponowane w zeszłym roku podczas spotkania z Donaldem Trupem warunki.

"Trump lubi wspierać zwycięzców. Do tej pory wspierał Rosję, kraj, który w lutym 2022 roku rozpoczął pełną inwazję na demokratyczne państwo europejskie. Teraz być może nadszedł czas, aby Sekretarz Generalny NATO, Mark Rutte, wyjaśnił 47. prezydentowi USA, że sojusznicy Sojuszu rzeczywiście wspierają Ukrainę, nawet bez bezpośredniego wsparcia wojskowego ze strony Stanów Zjednoczonych (poza informacjami wywiadowczymi)” – czytamy w artykule.

Niedobór paliwa uderza coraz mocniej w największe „trofeum” Rosji na Ukrainie – do tego stopnia, że nawet sam Putin musiał to przyznać.



Ogromne straty na froncie

"The New York Times" powołuje się w swoim najnowszym artykule na doniesienia rosyjskich korespondentów wojskowych. Według historyka Petera Frankopana, po zaciągnięciu żołnierz może spodziewać się, że przeżyje od zaledwie 10 dni do trzech tygodni, od przybycia na poligon do śmierci w bitwie. Szacuje on, że Rosja traci obecnie ośmiu ludzi na każdego zabitego Ukraińca.



W kwietniu Moskwa wysłała na front 1708 żołnierzy kontraktowych, a w maju – 1378. Warto zauważyć, że jest to o tysiąc osób mniej niż w roku ubiegłym i odpowiada wskaźnikom z 2024 roku, kiedy rząd nie wprowadził jeszcze milionowych płatności za zawarcie umowy z Ministerstwem Obrony.



Czytaj też:

Rosja szykuje prowokację? Generał: Trzeba być przygotowanym