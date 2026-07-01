Ostre słowa Bosaka: My tych ludzi od koryta odsuniemy

– Dziś przyglądamy się wraz z naszymi liderami z Podkarpacia, z działaczami z Mielca, sytuacji szpitala w Mielcu, sytuacja jest szczególna – powiedział Krzysztof Bosak na konferencji prasowej.

Polityk wskazał, że chodzi o szpital, który w latach 2023-24 wykazywał zyski, a obecnie zarządzany przez polityka Koalicji Obywatelskiej podkarpackiego radnego Pawła Pazdana, przynosi rekordowe od lat straty.

- W 2025 roku 18 milionów złotych straty, w pierwszym kwartale tego roku już 8 milionów złotych straty i teraz Rada Powiatu w czerwcu [...] przegłosowuje uchwałę o konsolidacji ze szpitalem w Rzeszowie – kontynuował.

Bosak: My tych ludzi od tego koryta odsuniemy

Jego zdaniem sytuacja w Mielcu to generalny przykład tego, w jakiej sytuacji jest cała ochrona zdrowia w Polsce. – Oficjalnie słyszymy o wzrastających o miliardy, o dziesiątki miliardów wydatkach, w praktyce widzimy przygotowania do zamykania oddziałów, zamykanie oddziałów, konsolidowanie szpitali, wycofywanie się samorządu z odpowiedzialności za te szpitale, przerzucanie tej odpowiedzialności i abdykację polityków partii rządzącej z zadania, jakim jest zapewnienie dostępu do ochrony zdrowia obywatelom – mówił.

- Nigdy nie będzie naszej zgody na taką sytuację, nigdy nie zgodzimy się na to, żeby taki proces odbywał się i żeby ci, którzy są temu winni, żeby ci ludzie chodzili w glorii chwały jako rzekomo skuteczni politycy – dodał.

Jak stwierdził, nie są to ludzie skuteczni, nie są profesjonalni, nie zasługują na zaufanie i nie zasługują na odnowienie mandatów ani w sejmikach wojewódzkich, ani w radach powiatów, ani Sejmie, ani w Radzie Ministrów. – My tych ludzi od tego koryta odsuniemy po to, żeby wreszcie ochrona zdrowia była organizowana w interesie mieszkańców - stwierdził.

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