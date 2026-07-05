Agent Ukrainy to dziś gorzej, niż jakbym był od Putina

PODSŁUCHANE Co jest, Rafał? Blady jakiś jesteś…
Sławek, mam przecieki z otoczenia Donka. I Kierwy. Nie jest dobrze.
Ale że co?
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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