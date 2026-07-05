Peany Barana

Są wśród nich takie perełki, jak „Pochwała drzew” ze słowami:

ile w was łagodności i skupienia ile gdy wiatr was bałamuci lecz wy swoje wiecie że lepiej poprzestać na małym niż uganiać się za pstrym szczęściem po wywrotnym świecie, i kończącą utwór supliką: o drzewa niczym cienie służące nam wiernie od kołyski bujanej do grobowej deski godne fraszek Jana poemów Adama nie pogardźcie też skromnym peanem Barana.

Poeta podpisuje się także pod innym wierszem – „Nasz dobrostan”, refleksją nad zapewnianiem nas o bezpieczeństwie, które ponoć wzrasta wprost proporcjonalnie do zwiększania arsenału zbrojeniowego, zwłaszcza „gdy z drugiej strony barykady / wycelowanych jest w każdą z głów / prawie tyleż samo / rakiet głowic i dronów / najbliższego i najdalszego zasięgu”.