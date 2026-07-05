Dla prestiżu

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Do tego, aby kogoś do czegoś przekonać, skłonić, namówić, a nawet zmusić, od niepamiętnych czasów służyła korzyść materialna, zwana pospolicie łapówką.
Opis tego procederu i jego rys historyczny można znaleźć w dziele wydanym przez CBA pt. „Korupcja na przestrzeni wieków”.
Na przestrzeni dziejów zasięg procederu był zróżnicowany. Gdy rzecz odbywała się na szczytach władzy, w grę wchodziły setki tysięcy mocnych walut. W urzędzie powiatowym wystarczało pudełko czekoladek. Uderzam się w piersi, gdyż sama zaniosłam osobie kierowniczej dorodny bukiet kwiatów, gdy chciałam dziecko zapisać do przedszkola.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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