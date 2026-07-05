Dla prestiżu

Opis tego procederu i jego rys historyczny można znaleźć w dziele wydanym przez CBA pt. „Korupcja na przestrzeni wieków”.

Na przestrzeni dziejów zasięg procederu był zróżnicowany. Gdy rzecz odbywała się na szczytach władzy, w grę wchodziły setki tysięcy mocnych walut. W urzędzie powiatowym wystarczało pudełko czekoladek. Uderzam się w piersi, gdyż sama zaniosłam osobie kierowniczej dorodny bukiet kwiatów, gdy chciałam dziecko zapisać do przedszkola.