W Krakowie zniszczono grób ukraińskiego pisarza. Ukraina: to świadoma prowokacja

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o akcie wandalizmu, natomiast śledczy podkreślają, że na obecnym etapie nie łączą sprawy z motywem narodowościowym.

Z nagrobka zniknęła płaskorzeźba

O zniszczeniu nagrobka poinformował rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj. Jak przekazał, z grobu ukraińskiego pisarza, naukowca i profesora Bohdana Łepkiego skradziono płaskorzeźbę przedstawiającą jego wizerunek. Generalny Konsulat Ukrainy w Krakowie zwrócił się do policji, administracji Cmentarza Rakowickiego oraz władz miasta o wyjaśnienie sprawy, ustalenie sprawców oraz odzyskanie lub odtworzenie skradzionego elementu nagrobka.

Małopolska policja potwierdziła przyjęcie zgłoszenia. Jak przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło, zawiadomienie złożył przedstawiciel Związku Ukraińców w Polsce. Według zgłoszenia do uszkodzenia grobu mogło dojść w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Policjanci przeprowadzili oględziny i ustalili, że metalowa płyta z płaskorzeźbą została wyrwana i skradziona. Uszkodzeniu uległy również kamienne elementy pomnika. – Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Nie łączymy tego zdarzenia z motywami o charakterze narodowościowym. Do uszkodzenia pomnika mogło dojść w ciągu ostatnich dwóch tygodni – przekazała małopolska policja.

Jak zaznaczyła podinsp. Katarzyna Cisło, nie jest to odosobniony przypadek. – Nie jest to jedyny grób zniszczony na Cmentarzu Rakowickim. W ciągu ostatniego czasu mieliśmy kilkanaście zgłoszeń o kradzieży różnego rodzaju elementów metalowych, takich jak krzyże, tabliczki, figurki – powiedziała.

Reakcja strony ukraińskiej

Ukraińskie MSZ określiło zdarzenie jako akt wandalizmu i oceniło, że może ono stanowić "świadomą prowokację", której celem jest podsycanie napięć między Polską a Ukrainą.

Do sprawy odniosła się także pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej Ewelina Pytel. "Choć zniszczenia wyglądają na ordynarną kradzież – zniknęła brązowa tablica i kilka elementów dekoracyjnych – trudno całkowicie pominąć kontekst coraz częstszych prowokacji, które mają osłabiać relacje polsko-ukraińskie w obliczu rosyjskiej agresji oraz akty przemocy motywowanej nienawiścią na tle narodowym" – napisała w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Dodała również: "Chciałabym wyrazić głębokie ubolewanie wobec haniebnego czynu, jakim jest dewastacja grobu i niszczenie śladów pamięci o przodkach".

Kim był Bohdan Łepki?

Bohdan Łepki żył w latach 1872–1941. Był ukraińskim poetą, prozaikiem, tłumaczem i historykiem literatury, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1938–1939 senatorem II Rzeczypospolitej. Na jego grobie w 1972 roku zamontowano brązową płaskorzeźbę autorstwa ukraińskiego rzeźbiarza Hryhora Petsucha. To właśnie ten element został skradziony.