"Wystarczy, że Braun tupnie". Rzecznik rządu uderza w PiS

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że "po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026". Chodzi o sprzęt, który przekazaliśmy Kijowowi po rosyjskiej agresji.

"Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele. O każdej donacji informowany jest prezydent – obecnie Karol Nawrocki, poprzednio Andrzej Duda" – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Wpis wicepremiera stanowi reakcję na doniesienia o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 MSE. Gest w kierunku Kijowa miał zostać dokonany w tajemnicy. Jeśli pogłoski okażą się prawdą, będzie to oznaczało, że Polska oddała jedyną broń, która nadaje się do obrony przed rosyjskimi Iskanderami.

Szłapka: PiS się wstydzi? Przeprasza? Padły słowa o Braunie

Sprawę skomentował w poniedziałek na antenie RMF FM szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

– Nie ma dementi. Nie ma stanowczego dementi, a przecież Donald Tusk, Radosław Sikorski ostrzegali przed atakiem rosyjskim na Polskę. To jest w ogóle niespójne. Skoro ma nastąpić atak Rosji na Polskę, to dlaczego mieliby przekazywać te pociski, niezwykle istotne dla bezpieczeństwa – powiedział były szef MON.

Błaszczak podkreślił, że oczekuje tego, że "ta informacja zostanie przedstawiona przez rządzących".

Do sytuacji odniósł się w poniedziałek w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Wystarczy, że Braun tupnie nogą, a PiS nagle udaje, że to nie oni podejmowali te decyzje. Wstydzą się? Przepraszają?" – napisał na portalu X polityk Koalicji Obywatelskiej.

"Ukrainę w walce z Rosją trzeba było wspierać wtedy i trzeba wspierać dziś. Przekrzykiwanie się z Konfederacją i chodzenie na pasku Brauna to błąd, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu" – dodał.

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