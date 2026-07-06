"Sprawa bije w bezpieczeństwo RP". Poseł o Ukrainie

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że "po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026". Chodzi o sprzęt, który przekazaliśmy Kijowowi po rosyjskiej agresji.

"Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele. O każdej donacji informowany jest prezydent – obecnie Karol Nawrocki, poprzednio Andrzej Duda" – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Wpis wicepremiera stanowi reakcję na doniesienia o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 MSE. Gest w kierunku Kijowa miał zostać dokonany w tajemnicy. Jeśli pogłoski okażą się prawdą, będzie to oznaczało, że Polska oddała jedyną broń, która nadaje się do obrony przed rosyjskimi Iskanderami.

Płaczek: Sprawa jest niezwykle poważna

Sytuację skomentował w mediach społecznościowych poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek.

"W Polsce wybuchł skandal związany z bezpłatnym przekazaniem Ukrainie przez obecny rząd pocisków PAC-3 MSE do systemu obrony powietrznej Patriot – bez wiedzy parlamentu i Prezydenta" – zauważył parlamentarzysta.

Płaczek podkreślił, że "sprawa jest niezwykle poważna i bije w bezpieczeństwo samej Rzeczypospolitej, bowiem jeszcze przed bezpłatnym przekazaniem pocisków obcemu państwu, powszechną była wiedza, że w przypadku ataku na Polskę rakietowe polskie zapasy mogłyby wyczerpać się w zaledwie kilka lub kilkanaście dni". "Dlatego niedawno Polska zamówiła kolejne kilkaset sztuk – zaczną jednak trafiać one do nas dopiero w latach 2027–2029" – dodał.

Poseł Konfederacji: Bóg raczy wiedzieć, ile oddaliśmy już tych pocisków

Szef klubu poselskiego Konfederacji zauważył, że "oddawanie zatem jakichkolwiek pocisków Ukrainie uderza w bezpieczeństwo naszej ojczyzny". "A wszystko wskazuje na to, że obecny rząd – bez wiedzy parlamentu i prezydenta – ni mniej ni więcej, ale przekazał Ukrainie strategiczne dla bezpieczeństwa Polski pociski" – podkreślił.

"Bóg raczy wiedzieć, ile oddaliśmy już tych pocisków i… ile jeszcze mieliśmy oddać. Absolutnym skandalem jest jakiekolwiek przekazywanie polskiego sprzętu wojskowego (zwłaszcza tego najnowszej generacji) za darmo – bez jakichkolwiek gwarancji czy zapłaty w taki czy inny sposób. Skandaliczne jest również to, że Pałac Prezydencki nie był informowany o tej darowiźnie – to przecież Prezydent RP ponosi główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju jako najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych. Skandaliczne jest to, że polscy parlamentarzyści (nawet przy udziale Kancelarii Tajnej) nie mieli pojęcia, że obecny rząd rozbraja nam na taką skalę państwo i je zadłuża – cena jednego pocisku PAC-3 MSE wynosi bowiem nawet 7 milionów dolarów amerykańskich" – napisał Grzegorz Płaczek. "A najbardziej skandaliczne jest to, że Ukraina zamiast chociażby politycznej i gospodarczej wdzięczności – dała nam w zamian 'bohaterów UPA', butę i panteon ku czci banderowców. Prym w tym wiedzie prezydent Ukrainy, który przecież musiał wiedzieć o polskiej 'hojności'" – dodał.

Jak stwierdził szef klubu Konfederacji, "obecny rząd w Warszawie działa na szkodę Państwa Polskiego i stawia Polskę w bardzo trudnym położeniu w sytuacji konfliktu zbrojnego z Rosją na terenie naszego państwa – czym od lat straszy Polaków Premier Donald Tusk". "Państwo w obecnym rządzie jesteście zwyczajnie niebezpieczni i zagalopowaliście się w swojej służalczej polityce" – ocenił.

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