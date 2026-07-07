"Mają polski interes za nic". Kaczyński wskazał dwa nazwiska

Oficjalne stanowisko w tej sprawie przedstawił w poniedziałek wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Polska znajduje się w grupie sześciu użytkowników systemu Patriot z rakietami PAC-3 w NATO. Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników, podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot – poinformował szef MON.

Kaczyński: W czyim interesie działają Tusk i Kosiniak-Kamysz?

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Nasi sojusznicy ostrzegają o zagrożeniu Polski z powietrza, po czym rząd Tuska i Kosiniaka-Kamysza po cichu, bez zgody obywateli, rozdaje kluczowe, strategiczne pociski do obrony przeciwlotniczej innemu państwu" – napisał były premier na portalu X.

Jak zaznaczył lider największej partii opozycyjnej, "najwyraźniej obaj panowie mają polski interes za nic!". "Pytanie brzmi: w czyim interesie działają?" – dodał Jarosław Kaczyński.

Kosiniak-Kamysz: PiS jest dzisiaj partią skończonych hipokrytów

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas rozmowy z dziennikarzami w Turcji, skrytykował działania Prawa i Sprawiedliwości.

– To PiS jest dzisiaj partią skończonych hipokrytów. Dlaczego? Bo udzielili dobrej pomocy na początku wojny, w której ich wspieraliśmy. Tylko że my ich dzisiaj dalej bronimy za te decyzje, a oni o tych decyzjach chcą zapomnieć – ocenił wicepremier.

Szef MON odniósł się też do Grzegorza Brauna.

– On stał się de facto liderem opozycji, bo wszyscy lecą za nim. Więc tak go trzeba określać. Nie jest to miłe dla nikogo, myślę, że najmniej miłe jest dla prezesa Kaczyńskiego i PiS-u, że dzisiaj liderem opozycji stał się Grzegorz Braun – powiedział minister obrony narodowej.

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