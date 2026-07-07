"Pożyteczni idioci". Ostre słowa Kosiniaka-Kamysza

Oficjalne stanowisko w tej sprawie wicepremier przedstawił w poniedziałek.

– Polska znajduje się w grupie sześciu użytkowników systemu Patriot z rakietami PAC-3 w NATO. Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników, podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot – poinformował szef MON.

Kosiniak-Kamysz: Chciałbym wierzyć, że to tylko i wyłącznie głupota

Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował sytuację również podczas briefingu prasowego w Turcji.

– Jeżeli ktoś dzisiaj będzie powtarzał wam te głupoty, te manipulacje o rozbrajaniu zdolności w Polsce, o abdykowaniu z możliwości obrony państwa polskiego, to te dwa porozumienia najlepiej świadczą, że jest wprost przeciwnie – zaznaczył minister obrony narodowej, zwracając się do dziennikarzy.

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, "ta rosyjska narracja (...) szczególnie tutaj, na szczycie NATO, czasem nie potrzebuje nawet służb rosyjskich, wystarczą pożyteczni idioci, których niestety, jak widać, w Polsce nie brakuje, pod względem czasem opozycji, czasem głupich ich komentarzy".

– Chciałbym wierzyć, że to tylko i wyłącznie głupota, bo to zawsze jest jakaś okoliczność łagodząca, a nie celowe działanie. Choć po niektórych oszołomach można się wszystkiego spodziewać – powiedział szef MON.

Szef MON uderza w PiS. Padły też słowa o Braunie

Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował w tym kontekście ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

– To PiS jest dzisiaj partią skończonych hipokrytów. Dlaczego? Bo udzielili dobrej pomocy na początku wojny, w której ich wspieraliśmy. Tylko że my ich dzisiaj dalej bronimy za te decyzje, a oni o tych decyzjach chcą zapomnieć – ocenił wicepremier.

Szef MON odniósł się też do Grzegorza Brauna.

– On stał się de facto liderem opozycji, bo wszyscy lecą za nim. Więc tak go trzeba określać. Nie jest to miłe dla nikogo, myślę, że najmniej miłe jest dla prezesa Kaczyńskiego i PiS-u, że dzisiaj liderem opozycji stał się Grzegorz Braun – powiedział minister obrony narodowej.

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