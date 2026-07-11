Kosiniak-Kamysz na Ukrainie. "Dobra przyszłość potrzebuje prawdy"

"Jutro na Wołyniu w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli oddam hołd pomordowanym w Rzezi Wołyńskiej. Od lat biskup łucki Witalij Skomarowski organizuje tam uroczystości żałobne. Nasze myśli i modlitwy będą ze wszystkimi, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Nie o zemstę lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary" – napisał w piątek wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON wziął udział w uroczystości w Ołyce. Jest to miasto położone w obwodzie wołyńskim. – Przybywam, żeby wspólnie oddać hołd, cześć i dać świadectwo pamięci o tych, którzy w męczeńskiej śmierci oddali swą krew – powiedział, uczestnicząc w upamiętnieniu rocznicy "krwawej niedzieli". Podkreślił, że obecni zgromadzili się tam po to, "żeby pamiętać i żeby też dać przestrogę, aby takie doświadczenie między narodem polskim a ukraińskim nigdy więcej nie miało miejsca".

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jest to dzień, "w którym nie tylko o przeszłości, ale jeszcze bardziej musimy mówić o przyszłości". – Czego potrzebuje dobra przyszłość? Potrzebuje prawdy, potrzebuje upamiętnienia i daje przebaczenie. Te trzy wartości idą ze sobą niezmiernie i nieśmiertelnie połączone – zauważył.

Apel do Ukraińców

Wicepremier zwrócił się do przedstawicieli strony ukraińskiej, Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że przybywa na Wołyń ze znakiem pokoju, jak do przyjaciół, wśród mówi się szczerze. Przekonywał, że po drugiej stronie "musi być zrozumienie", które jest "tak ważne dzisiaj dla Polski".

– W obliczu dnia dzisiejszego to bycie w prawdzie, upamiętnienie, ekshumacja i godny pochówek jest dla nas sprawą niezwykłej wagi – wskazał minister obrony.

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Upamiętnia on rocznicę tzw. krwawej niedzieli 11 lipca 1943 r., gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej.

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