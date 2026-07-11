Ani miłość, ani nienawiść. Interesy

Ja na przykład nie mam pretensji do Niemców, że zbudowali sobie w Polsce sieć wpływów. Począwszy od sypiących groszem fundacji, poprzez skorumpowane „elity”, a skończywszy na wychowanych przez niemieckie media dla Polaków pożytecznych idiotów. Ja mam pretensje do polskich władz, które nie tylko nie prowadzą podobnych działań w Niemczech, ale też nie prowadzą żadnych, ale to kompletnie żadnych kontrdziałań w Polsce.