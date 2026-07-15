"Kompletnie się pogubili". Trzaskowski zabrał głos

Czarnek w poniedziałek na antenie Telewizji Republika mówił o zmianie polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy. – Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – powiedział polityk PiS.

Kandydat ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego na premiera przekonywał również, że Polska powinna wykorzystywać swoją pozycję w UE i NATO, aby wywierać presję na Ukrainę m.in. w kwestiach historycznych.

Trzaskowski: Jeden z czołowych polityków opozycji powtarza tezy Putina

Słowa Przemysława Czarnka skomentował w środę na antenie TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– PiS się chyba zagubił w tej swojej rywalizacji z obiema Konfederacjami. Minister Czarnek chyba chciał wyjść na prymusa, który będzie przejmował elektorat ten najbardziej skrajny, no ale zagalopował się tak daleko, że wygłasza tezy, które są po prostu sprzeczne z polskim interesem narodowym – stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Dla nas to jest niebywałe, żeby jeden z czołowych polityków opozycji powtarzał tezy Putina. Jeżeli nie byłoby pomocy dla Ukrainy, to w tej chwili prawdopodobnie rosyjskie czołgi stałyby na całej długości polskiej granicy. To są po prostu słowa, które są naprawdę witane na Kremlu pewnie butelkami szampana i na coś takiego w dojrzałej polskiej debacie publicznej nie powinno być w ogóle miejsca – podkreślił Trzaskowski.

"PiS się wewnętrznie ze sobą kłóci"

Temat podzielił polityków PiS. "Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" – napisał prezes ugrupowania, Jarosław Kaczyński.

– Trudno się dziwić, że ja nie będę się martwił z tego powodu, że PiS się wewnętrznie ze sobą kłóci i się dzieli na frakcje. Ale widać, że politycy PiS-u nie są w stanie się zgodzić co do spraw najbardziej fundamentalnych – skomentował Rafał Trzaskowski.

Polityk przyznał, że "jednak, co by nie mówić, i prezydent Duda, i PiS kilka lat temu w tych najważniejszych kwestiach dotyczących NATO, obecności amerykańskiej w Europie, pomocy Ukrainie, wsparcia dla Ukrainy jako takiej, wzmacniania Europy, mówił językiem przypominającym tezy, które bronią polskiego interesu narodowego". – Natomiast dzisiaj? Dzisiaj niektórzy politycy PiS się kompletnie pogubili, ścigając się na radykalizm – dodał.

– Jak słucham Morawieckiego i słucham Czarnka, to oni mówią zupełnie innymi głosami. Jak słucham innych polityków PiS-u, to wydaje mi się, że tak naprawdę oni chcą być jeszcze bardziej radykalni nawet niż Braun. W związku z tym ta partia widać, że się kompletnie pogubiła, a prezes Kaczyński stracił nad tym kompletnie kontrolę – powiedział Trzaskowski.

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