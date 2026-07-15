"Impeachment Nawrockiego"? Stanowcza reakcja znanej prawnik

Napięcia związane z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego zwracają uwagę na postawę głowy państwa. Aleksandra Pawlicka z TVP Info zapytała prof. Łętowską, czy jest możliwe odwołanie prezydenta Karola Nawrockiego, skoro ten – jak oceniła dziennikarka – nie wykonuje swoich obowiązków. – A gdzie pani ma procedurę impeachmentu w polskim systemie prawnym? Nie ma takiej procedury – ucięła spekulacje była sędzia TK.

Gdy Pawlicka wskazała, że mamy do czynienia z sytuacjami, które wcześniej nie miały miejsca i stanowią precedens, była Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśniła, iż precedens zachodzi wówczas, gdy po raz pierwszy stosuje się dany przepis prawa. – W Polsce nie mamy procedury impeachmentu – podkreśliła Łętowska.

Wadliwy wybór Nawrockiego? Łętowska: Nie wracajmy do tej sprawy

Dziennikarka TVP Info zapytała również o ewentualne nieprawidłowości, do których mogło dojść podczas wyborów prezydenckich.

– Nie wracajmy do sprawy wyborów, bo była tysiąc razy wyjaśniana. Ta sprawa była zagmatwana, źle zrobiona. Nie wyciągnie pani ode mnie w tej chwili po roku od wyborów powrotu do tych licznych nieprawidłowości – odpowiedziała była sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

– Odwołanie prezydenta jest w Polsce niemożliwe, nie mamy procedury impeachmentu. Przyznam, że mam troszeczkę dosyć wezwań publicystycznych, które wzywają mnie, żebym coś wymyśliła. Jestem od wyjaśniania mechanizmów prawa. Mechanizmu impeachmentu nie ma i nie ma mechanizmu, który po roku od wyborów umożliwiałby ich rewizję – dodała.

Czarzasty pisze do Nawrockiego

Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty naciska na prezydenta Karola Nawrockiego ws. odebrania ślubowania od Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Czarzasty poinformował na konferencji prasowej w środę (15 lipca), że pismo w tej sprawie wysłał do Nawrockiego w poniedziałek (13 lipca), zwracając się "o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu" sędziego TK przez Patyrę.

Czytaj też:

"Zamach stanu". Ostre słowa prezesa TK Czytaj też:

"Napisałem list do prezydenta". Sędzia TK ujawnia