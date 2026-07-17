Wypowiedź Kotuli hitem internetu. "Rządzą nami wariaci"

Kwestia ewentualnego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn regularnie pojawia się w debacie publicznej, między innymi w kontekście starzenia się społeczeństwa i rosnących kosztów systemu emerytalnego. Część analityków, polityków i komentatorów polityczno-gospodarczych wskazuje, że obecny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn mógłby zostać wyrównany.

Pojawiają się rozmaite koncepcje. Zdaniem minister rozwoju Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wiek emerytalny kobiet powinien być uzależniony od posiadania dzieci. Kobiety, które zdecydowały się nie mieć dzieci, powinny mieć taki sam wiek emerytalny jak mężczyźni.

Kotula: Pełen równy podział obowiązków domowych. O tym powinniśmy rozmawiać

Minister ds. równości Katarzyna Kotula była pytana ten temat na antenie Polsat News przez Piotra Witwickiego. Dziennikarz został zaskoczony.

– Jeśli pełna równość, czyli równy wiek emerytalny, to także pełen równy podział obowiązków domowych – powiedziała minister.

Polityk powiedziała, że nie satysfakcjonują jej badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2025 roku na temat podziału obowiązków polskich domach.

– Wie pani jak to wygląda w wielu państwach europejskich. Ten wiek emerytalny jest zrównany. Pani teraz będzie mówiła, że ktoś więcej sprząta w domu tak? – zapytał prowadzący Piotr Witwicki.

– Ale czy to nie ma znaczenia panie redaktorze, kto wykonuje większość obowiązków domowych? – odparła z pełną powagą Kotula.

Minister powiedziała, że skoro z danych wynika, że tylko w jednej trzeciej gospodarstw domowych udaje się osiągnąć pełny, równy podział obowiązków, to „o tym powinniśmy rozmawiać”.

– Rządzą nami wariaci – skomentował krótko dziennikarz, szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Minister chce jeszcze bardziej obniżać wiek emerytalny

Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk opowiadała wcześniej, że w Polsce można obniżyć wiek emerytalny dla mężczyzn.

– W mojej ocenie możliwe zrównanie wieku emerytalnego jest możliwe. Stoję na stanowisku, że nie poprzez podniesienie wieku kobietom, tylko obniżenie i zrównanie w dół. Kiedy? Stanie się to możliwe wówczas, gdy te narzędzia, które już wprowadziliśmy, by zachęcać do dobrowolnej, dłuższej aktywności zawodowej, przyniosą na tyle duże efekty, że efektywny wiek emerytalny pozwoli nam na zabezpieczenie systemu – powiedziała w Radiu Zet polityk Lewicy.

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