Potęga smaku

MOJA PÓŁKA Komisarz Salvo Montalbano z naprawdę nieistniejącej sycylijskiej Vigaty, bohater książek zmarłego siedem lat temu włoskiego pisarza Andrei Camilleriego, to postać wyjątkowa.
Właśnie z niejakim ukontentowaniem odłożyłem na półkę po przeczytaniu wydany przez Noir sur Blanc 24. kryminał tego autora z Montalbano w roli głównej – powstałe w 2016 r. „Ostatnie cięcie”.
Tym razem komisarzowi przychodzi zmierzyć się z zagadką śmierci właścicielki miejscowego krawieckiego atelier, zadźganej nożycami w swoim miejscu pracy. Naturalnie, do czego już przyzwyczaili się czytelnicy serii, odrzuca on wszystkie nasuwające się hipotezy wskazujące na morderstwo w afekcie i powoli dochodzi do wyjaśnienia tajemnicy mającej swoje źródła w odległej, zdawałoby się, przeszłości i bynajmniej nie na Sycylii, ale w innym rejonie Italii.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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