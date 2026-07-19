Potęga smaku

Właśnie z niejakim ukontentowaniem odłożyłem na półkę po przeczytaniu wydany przez Noir sur Blanc 24. kryminał tego autora z Montalbano w roli głównej – powstałe w 2016 r. „Ostatnie cięcie”.

Tym razem komisarzowi przychodzi zmierzyć się z zagadką śmierci właścicielki miejscowego krawieckiego atelier, zadźganej nożycami w swoim miejscu pracy. Naturalnie, do czego już przyzwyczaili się czytelnicy serii, odrzuca on wszystkie nasuwające się hipotezy wskazujące na morderstwo w afekcie i powoli dochodzi do wyjaśnienia tajemnicy mającej swoje źródła w odległej, zdawałoby się, przeszłości i bynajmniej nie na Sycylii, ale w innym rejonie Italii.