Czas na prawicę (prawdziwą)
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Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Czas na prawicę (prawdziwą)

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Logo PiS
Logo PiS Źródło: PAP / Wojtek Jargiło
NOTATNIK MALKONTENTA Komu pan kibicuje: Kaczyńskiemu czy Morawieckiemu?” – spytał mnie jeden z internautów, nawiązując do tego, co dzieje się w PiS.

Piszę ogólnikowo: „tego”, bo jedni powiedzą, że to prawdziwa walka tytanów, a inni – mnie jest do tej opinii bliżej – że to nie majestatyczny wątek mitologiczny, ale raczej jedna z komedii Arystofanesa. A może po prostu zbiór prymitywnych skeczy, jak u Benny’ego Hilla.

Otóż całkiem szczerze: kibicuję obu panom, żeby osiągnęli cel, ku któremu wydają się konsekwentnie dążyć, i utopili PiS.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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