Czas na prawicę (prawdziwą)

NOTATNIK MALKONTENTA Komu pan kibicuje: Kaczyńskiemu czy Morawieckiemu?” – spytał mnie jeden z internautów, nawiązując do tego, co dzieje się w PiS.
Piszę ogólnikowo: „tego”, bo jedni powiedzą, że to prawdziwa walka tytanów, a inni – mnie jest do tej opinii bliżej – że to nie majestatyczny wątek mitologiczny, ale raczej jedna z komedii Arystofanesa. A może po prostu zbiór prymitywnych skeczy, jak u Benny’ego Hilla.
Otóż całkiem szczerze: kibicuję obu panom, żeby osiągnęli cel, ku któremu wydają się konsekwentnie dążyć, i utopili PiS.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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