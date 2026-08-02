Shokz Opendots 2

Lekka, kompaktowa konstrukcja, komfort użytkowania, obsługa Dolby Audio, dobra jakość dźwięku, długi czas pracy na jednym ładowaniu, wodoodporność oraz intuicyjna obsługa – to największe zalety słuchawek otwartych chińskiej firmy Shokz.
Testowany model przeznaczony jest dla osób, które słuchając muzyki, chcą mieć pełną świadomość tego, co się dzieje w ich otoczeniu, czyli dla miłośników miejskiego joggingu, rowerzystów etc.
Największą zaletą OpenDots 2 jest wysoki komfort użytkowania nawet podczas długich sesji treningowych. Niewielkie i bardzo lekkie słuchawki (jedna waży zaledwie 6,4 g) znakomicie trzymają się ucha.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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