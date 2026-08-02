Shokz Opendots 2

Testowany model przeznaczony jest dla osób, które słuchając muzyki, chcą mieć pełną świadomość tego, co się dzieje w ich otoczeniu, czyli dla miłośników miejskiego joggingu, rowerzystów etc.

Największą zaletą OpenDots 2 jest wysoki komfort użytkowania nawet podczas długich sesji treningowych. Niewielkie i bardzo lekkie słuchawki (jedna waży zaledwie 6,4 g) znakomicie trzymają się ucha.