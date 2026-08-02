Pocztówka z Kuźnicy

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Kilka lat życia spędziłam na quasiemigracji na dwóch półkulach, nad różnymi morzami.
Atlantyk, Pacyfik, Morze Karaibskie, które wcale nie jest szmaragdowe, Zatoka Meksykańska, brzydkie plaże Zatoki Perskiej. Emigracja skończyła się, czego nie żałuję, wróciliśmy nad Bałtyk.
W moim domu nie było mowy, żeby pojechać na wybrzeże zachodnie.
– Ustka piękna – mówiła mama – ale za daleko i nie chcę czuć tej niemczyzny.
Jeździliśmy więc na Hel. I przy tym zostałam. Jeździliśmy z naszymi dziećmi, teraz jeździmy z wnukami.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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