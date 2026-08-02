Pocztówka z Kuźnicy

Atlantyk, Pacyfik, Morze Karaibskie, które wcale nie jest szmaragdowe, Zatoka Meksykańska, brzydkie plaże Zatoki Perskiej. Emigracja skończyła się, czego nie żałuję, wróciliśmy nad Bałtyk.

W moim domu nie było mowy, żeby pojechać na wybrzeże zachodnie.

– Ustka piękna – mówiła mama – ale za daleko i nie chcę czuć tej niemczyzny.

Jeździliśmy więc na Hel. I przy tym zostałam. Jeździliśmy z naszymi dziećmi, teraz jeździmy z wnukami.