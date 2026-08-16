Sierpniowe samosądy

Jednak poziom wybuchu nienawiści z sierpnia 1831 r. zaskoczył wszystkich. U jego przyczyn leżały klęski ponoszone na froncie oraz kunktatorstwo przywódców powstania. Podnosiły się głosy, by przykładnie ukarać ludzi uwięzionych za szpiegostwo na rzecz Rosjan, przetrzymywanych dotychczas w areszcie bez procesu (niektórzy z nich przebywali tam od samego początku rebelii!).