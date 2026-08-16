Sierpniowe samosądy
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Opinie
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Sierpniowe samosądy

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Zamek Królewski w Warszawie i Kolumna Zygmunta
Zamek Królewski w Warszawie i Kolumna Zygmunta Źródło: Pexels
Historia wiecznie żywa II Mieszkańcy Warszawy mieli pewne doświadczenie w wymierzaniu sprawiedliwości ludowej, czego przykładem było publiczne wieszanie zdrajców podczas powstania kościuszkowskiego.

Jednak poziom wybuchu nienawiści z sierpnia 1831 r. zaskoczył wszystkich. U jego przyczyn leżały klęski ponoszone na froncie oraz kunktatorstwo przywódców powstania. Podnosiły się głosy, by przykładnie ukarać ludzi uwięzionych za szpiegostwo na rzecz Rosjan, przetrzymywanych dotychczas w areszcie bez procesu (niektórzy z nich przebywali tam od samego początku rebelii!).

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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