uNIKi Tuska

Jednocześnie premier Tusk chwali się, że "96,5 proc. środków zostało już zakontraktowane". Okazało się więc, że zakontraktował je minister finansów Domański po to, by państwo miało czym płacić. A to oznacza co najmniej dwie rzeczy.

Pierwsza to taka, że pieniędzy nie ma i nie będzie, jak mawiał pewien minister finansów kandydujący z Bydgoszczy.