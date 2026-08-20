Tusk uderza w Nawrockiego. Szefernaker kontruje

Prezydent Karol Nawrocki w trybie prewencyjnym odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę potocznie nazywaną przez media i część środowisk politycznych "Lex szarlatan", określają również niekiedy przez jej przeciwników jako "Lex Big Pharma". Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent tradycyjnie przedstawił swoją argumentację na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Zapowiedział też złożenie w tej sprawie własnego projektu ustawy.

Lex szarlatan / lex Big Pharma bez podpisu prezydenta

Za przedłożonym przez rząd Donalda Tuska projektem na początku lipca głosowały w Sejmie ugrupowania koalicji rządzącej i partia Razem, przeciwko była Konfederacja, koło Demokracja Bezpośrednia, koło Konfederacja Korony Polskiej, a także siedmioro posłów PiS. Z kolei 160 członków PiS wstrzymało się od głosowania, a 19 nie wzięło w nim udziału.

Zwolennicy ustawy motywują przedsięwzięcie chęcią poprawy ochrony pacjentów przed oszustami. Przeciwnicy ustawy podnosili szereg argumentów, m.in., że ustawa zbyt szeroko definiuje "pseudomedycynę" i w praktyce uderzy nie tylko oszustów, ale również osoby prowadzące legalną działalność z zakresu medycyny komplementarnej, coachingu zdrowotnego czy terapii naturalnych.

Tusk skrytykował Nawrockiego

Decyzję głowy państwa skrytykował Donald Tusk. Szef rządu i lider Koalicji Obywatelskiej opublikował wpis w serwisie społecznościowym X.

"Trudno w to uwierzyć, ale Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów" – napisał Tusk.

Szefernaker: Wasza ustawa to medialny humbug

Pod wpisem premiera komentarz zamieścił szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker. "Tylko polityczny szarlatan mógł w tak ważnej sprawie napisać tak złą ustawę" – skontrował.

"Chcieliście ustawą dać jednemu urzędnikowi możliwość zamykania stron internetowych i uderzania w małe polskie firmy. Do jednego worka wrzuciliście prawdziwych szarlatanów i uczciwy polski biznes. Teraz zgodność tych przepisów z Konstytucją oceni Trybunał Konstytucyjny" – napisał współpracownik prezydenta.

"Prezydent zaproponował konkret: odpowiedzialność karną za oszustwa oraz za nakłanianie pacjentów do porzucenia leczenia" – podkreślił. "Wasza ustawa to medialny humbug. Prezydencki projekt to realna ochrona pacjentów przed prawdziwymi szarlatanami bez niszczenia uczciwych przedsiębiorców" – podsumował Szefernaker.

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