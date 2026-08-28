Korwin-Mikke: Rosjanie walczą za nas

Wojna Rosji z Ukrainą weszła w zupełnie nową fazę, ale zanim porozmawiamy o sytuacji Rosji i Ukrainy, porozmawiajmy o roli Polski w tym wszystkim. Otóż, proszę Państwa, trzeba sobie przede wszystkim zdać sprawę, że Rosja walczy w tej chwili za Polskę. Wcale oczywiście tego nie chce, ale tak naprawdę Rosja walczy za nas.

W jakim sensie? Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że mamy Zakon Krzyżacki i jest, powiedzmy, rok 1260, a Prusowie atakują Zakon Krzyżacki. Prusowie atakują i udaje im się dwukrotnie zmniejszyć potęgę Zakonu. No to przecież, mimo że Prusowie wcale Polaków nie lubili, walczyli za Polskę, walcząc z Zakonem Krzyżackim.

Tak czy nie? Potem Zakon był z tego powodu dwa razy słabszy i nie mielibyśmy takich kłopotów z Zakonem, jakie mieliśmy. I dokładnie w tym samym sensie Rosja walczy za Polskę, osłabiając Ukrainę. To było kiedyś państwo, które liczyło 50 milionów ludzi, miało dwa Śląski, czyli Donbas i Krzywy Róg, wspaniałe rolnictwo, wspaniałe ziemie, przemysł odziedziczony po Związku Sowieckim. Byli szóstym czy siódmym eksporterem broni na świecie.