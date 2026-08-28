Dziwne słowa Sobkowiak-Czarneckiej o "nocy dronowej"

W czwartek na Kanale Zero wiceminister obrony narodowej i pełnomocnik Polski ds. programu kredytowego w ramach SAFE rozmawiała z Michałem Dworczykiem – byłym wiceszefem MON z ramienia PiS, a obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego.

Debata została podzielona na cztery części. Pierwsza dotyczyła zbrojeń, w tym programu pożyczkowego SAFE. Druga była o Tarczy Wschód i sytuacji na granicy wschodniej. Trzecia część dotyczyła obrony polskiego nieba, w tym naturalnie dronów. Na koniec politycy rozmawiali o obronie cywilnej. Dyskusję prowadziła dziennikarka Arleta Bojke.

Sobkowiak-Czarnecka: 100 rosyjskich dronów

W pewnym momencie Sobkowiak-Czarnecka przeprowadziła dość zaskakujący wywód.

– Skąd się wziął pomysł na system SAN. Przypomnijmy sobie noc dronową z 9 na 10 września zeszłego roku kiedy mieliśmy w polskiej przestrzeni powietrznej około 100 rosyjskich dronów – powiedziała wiceminister.

Wspomnianej nocy polską przestrzeń powietrzną naruszyło około 20 bezzałogowców (głównie typu Gerbera), które nadleciały od strony Białorusi. Rząd Polski przekazał, że były to drony rosyjskie. Strona rosyjska wskazała natomiast na sprawstwo ukraińskie, czemu Kijów zaprzeczył.

System SAN

System SAN, przedmiotowa umowa została zawarta w styczniu tego roku – to przeciwlotniczy kompleks przystosowany przede wszystkim do zwalczania dronów. Będzie się on składał z tzw. modułów bateryjnych systemów przeciwlotniczych, umożliwiających zwalczanie bezzałogowych systemów powietrznych. Plan zakłada, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w dwa lata. Koszt programu ma wynieść około 15 mld złotych.

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