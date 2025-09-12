Rosyjskie drony nad Polską. Ważna decyzja prokuratury

O wszczęciu postępowania poinformowała w piątek prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Prokuratura wszczyna śledztwo ws. dronów

– Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Lublinie 8. Wydział do Spraw Wojskowych wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w nocy z 9 na 10 września na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, polegającego na wykonaniu lotu przy użyciu kilkunastu bezzałogowych statków powietrznych, które przekroczyły granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia – poinformowała podczas konferencji prasowej.

Prokurator podkreśliła, że działanie to naruszyło zasady ruchu lotniczego oraz że w takich okolicznościach było ono szczególnie niebezpieczne.

Podczas konferencji Jolanta Dębiec odniosła się również do pojawiających się w przestrzeni medialnej doniesień, w myśl których w ramach tego śledztwa prokuratorzy rozważali postawienie zarzutów popełnienia przestępstwa Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, który miał podjąć decyzję o zestrzeleniu dronów. Prokurator "w sposób kategoryczny" zdementowała te doniesienia. – Takiego wątku w tym postępowaniu nie ma – zapewniła.

Wtargnięcie rosyjskich dronów. Odnaleziono 17 wraków

W nocy z wtorku na środę (9-10 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów, z czego 17 odnaleziono. Poszukiwania wciąż trwają.

Bezzałogowce bądź ich szczątki zostały znalezione na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

W czwartek wieczorem 17. dron został odnaleziony w miejscowości Przymiarki (powiat biłgorajski) – poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Rosja zaprzeczyła, że planowała ataki na Polskę. Ministerstwo obrony w Moskwie oświadczyło, że maksymalny zasięg użytych dronów nie przekracza 700 km. Strona rosyjska zgłosiła również gotowość do przeprowadzenia konsultacji z polskim MON.

Czytaj też:

Polska zestrzeliła tylko niektóre rosyjskie drony. Poseł ujawnia dlaczegoCzytaj też:

Orban o Polakach: Są uwikłani w wojnę po uszyCzytaj też:

Polscy żołnierze pojadą na Ukrainę? Nowy komunikat MON