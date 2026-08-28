Czarnek: To jedna z największych kompromitacji MON w III RP
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Opinie

Czarnek: To jedna z największych kompromitacji MON w III RP

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Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera
Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Wiceszef MON Paweł Zalewski wypowiedział zaskakujące słowa o  programie NATO Nuclear Sharing. Opozycja zażądała jego dymisji.

Wiceszef MON Paweł Zalewski oznajmił, że Polska nie chce mieć głowic jądrowych na swoim terytorium. Jego wypowiedź wywołała lawinę komentarzy. Słowom Zalewskiego zaprzeczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na sytuację zareagowali również politycy opozycji.

Czarnek: W rządzie jest dwugłos w sprawie fundamentalnej

– Jeżeli w ciągu jednego dnia, w ciągu 24 godzin, słyszymy wiceministra obrony narodowej, który mówi, że Polska nie jest zainteresowana udziałem w Nuclear Sharing i posiadaniem broni jądrowej, a następnie słyszymy ministra obrony narodowej, tylko z innego ugrupowania nieco, który mówi, że to nieprawda i dalej są w tym samym rządzie tego samego premiera Tuska, to proszę zwrócić uwagę, na jakie niebezpieczeństwo narażona jest Polska – powiedział Przemysław Czarnek na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości.

– Jest wyśmiewana na arenie międzynarodowej, bo w tym samym rządzie w ciągu tej samej doby jest dwugłos w sprawie fundamentalnej – ocenił. – Jest to jedna z największych kompromitacji Ministerstwa Obrony Narodowej w historii III Rzeczpospolitej Polskiej – dodał parlamentarzysta PiS.

Kosiniak-Kamysz: Polska jest zainteresowana Nuclear Sharing

W reakcji na słowa Zalewskiego minister obrony napisał: "Rozwiewając wszelkie wątpliwości: Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing".

Dodał, że Polska prowadzi również rozmowy dotyczące propozycji uczestnictwa w europejskim nuklearnym parasolu ochronnym. "Stanowisko naszego rządu jest w tych kwestiach jednoznaczne" – podkreślił minister.

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Źródło: 300 Polityka / DoRzeczy.pl
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