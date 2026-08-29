"Seksualizacja dziewcząt". Kolejne głosy sprzeciwu wobec decyzji prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki spotka się z młodzieżą w Juracie. W programie wydarzenia przewidziano spotkania i debaty, a także... koncert Skolima. "Po raz pierwszy w historii Rezydencja Prezydenta RP w Juracie zostanie otwarta dla młodego pokolenia Polaków. W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku odbędzie się tam wyjątkowe spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą" – poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP. Jak podkreślono, w programie przewidziano "bezpośrednie rozmowy z prezydentem RP Karolem Nawrockim o Polsce", a także koncerty artystów, w tym również Skolima, Kubańczyka, a także braci Hyuka i Hyo Lee, którzy wykonają utwory Fryderyka Chopina.

Obecność kontrowersyjnego gwiazdora disco polo na wydarzeniu budzi silne emocje. Przeciwko zaproszeniu go do Juraty protestowali m.in. inni artyści. Krytycznie na temat jego obecności wypowiadali się również niektórzy dziennikarze. Głos sprzeciwu płynie także od członków państwowej komisji ds. pedofilii.

W wydanym oświadczeniu komisja określa Skolima mianem artysty "znanego z treści niezwykle wulgarnych, redukujących dziewczęta do roli obiektów seksualnych".

"Fakt zaproszenia na przedsięwzięcie dedykowane problematyce dzieci i młodzieży uważamy za wyjątkowo niefortunne i legitymizujące wspomniane już zachowania seksualizujące relacje społeczne. Jednocześnie przyłączamy się do inicjatywy rodziców - Anny i Marcina Weber – kierujących do prezydenta prośbę o odwołanie tego koncertu" – czytamy.

Apel rodziców

Anna i Adam Weberowie to muzycy i twórcy aplikacji Pomelody, a prywatnie rodzice trzech synów. Para wystosowała apel do prezydenta Karola Nawrockiego o zmianę repertuaru.

– Panie prezydencie, w ten weekend spotka się pan z ludźmi młodymi, którzy za chwilę będą tworzyć nasze społeczeństwo, nasze instytucje, nasze rodziny, naszą Polskę. I właśnie dlatego pytamy, czy naprawdę chcemy, żeby takie treści były częścią tego, co nasze państwo przedstawia młodemu pokoleniu jako kulturę podczas wydarzenia organizowanego przez prezydenta RP? – powiedzieli.

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