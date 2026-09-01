"Mamy to". Zajączkowska-Hernik ogłasza zmiany w umowie z Mercosur

Według słów polityk, od czwartku 3 września Brazylia będzie miała zakaz eksportowania do UE drobiu i wołowiny w ramach umowy Mercosur. To efekt presji, jaką na Brukselę wywierali europosłowie oraz europejscy producenci. Powodem zakazu jest fakt sprowadzania do UE toksycznego mięsa, które nie spełniało norm sanitarnych, a w szczególności zasad stosowania antybiotyków w hodowli. Zakaz zostanie utrzymany do chwili, w której Brazylia zacznie dostarczać mięso o standardzie zgodnym z unijnymi normami.

"Przez ostatnie miesiące wielokrotnie podawałam skandaliczne przykłady skażonych dostaw i broniłam zdrowia konsumentów przed tym badziewiem. Kurczak z salmonellą, wołowina z hormonami, pestycydy... jak w ogóle można było na to pozwolić?! Potrzebny był ogromny nacisk i w efekcie udało się nałożyć na to szlaban!" – napisała polityk na swoim koncie na platformie X.

Presja ma sens

Zajączkowska-Hernik podziękowała za wsparcie i pomoc w nagłośnieniu skandalicznych praktyk brazylijskich producentów. Wskazała, że w kwestii umowy z Mercosur nadal jest dużo do zrobienia, ponieważ, jak stwierdziła, "Argentyna i Urugwaj też próbują wrzucać na nasz rynek zatrutą żywność". Według europoseł, nie ma żadnych wątpliwości, że "zdrowie obywateli to zawsze musi być priorytet".

"I pamiętajcie – sprawdzajcie co jecie i kupujcie POLSKIE produkty!" – zakończyła swój wpis Zajączkowska-Hernik.

Przypomnijmy, że skażone mięso z Brazylii pojawiło się na terytorium Unii Europejskiej już w październiku 2025 r. O sprawie dowiedzieliśmy się jednak dopiero pod koniec lutego 2026 r.

Kontrowersje dotyczyły dotyczy wołowiny skażonej hormonem wzrostu, który jest niedozwolony w Unii Europejskiej. Audyty wykazały, że władze Brazylii zignorowały zalecenia europejskich kontrolerów.

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