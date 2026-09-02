Ku pruskiemu rozumieniu prawa

Wyrażenia takie jak "pruski dryl" są głęboko powiązane właśnie z tym bizantyjskim widzeniem relacji państwa z jego mieszkańcami, a także sposobem widzenia prawa. Jaki ma to związek z przygodą Krzysztofa Stanowskiego z policją, która zatrzymała mu prawo jazdy za jazdę 110 km/h w obszarze teoretycznie zabudowanym? Wbrew pozorom – duży.