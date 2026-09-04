Trump: Wielka Brytania jest na krawędzi katastrofy

– Wasz kraj ma problemy. Jesteście na krawędzi katastrofy – powiedział Trump w wywiadzie dla GB News, którego fragmenty cytuje w piątek (4 września) agencja prasowa Reuters.

Zdaniem prezydenta USA Wielka Brytania ma "ogromny problem z imigracją" i "ogromny problem energetyczny", a ceny energii są trzy- lub czterokrotnie wyższe, niż powinny być.

Ropa i gaz na Morzu Północnym

Trump, który od dawna krytykuje politykę klimatyczną i odejście od paliw kopalnych, ponownie zaapelował o wykorzystanie brytyjskich zasobów ropy i gazu na Morzu Północnym.

Rząd premiera Andy'ego Burnhama rozważa obecnie zgodę na realizację dwóch dużych projektów wydobywczych w tym regionie. Jednocześnie władze utrzymują, że Wielka Brytania powinna kontynuować transformację energetyczną w kierunku czystszych źródeł energii.

Trump: Migranci zmieniają oblicze Wielkiej Brytanii

Amerykański przywódca ostro wypowiedział się również na temat migracji. Ostrzegł, że jeśli Wielka Brytania nie powstrzyma napływu ludzi z całego świata, może – jak ocenił – utracić swój obecny charakter. Szczególnie kontrowersyjną kwestią pozostaje napływ migrantów i osób ubiegających się o azyl, którzy przeprawiają się przez kanał La Manche na małych łodziach.

Mimo krytyki Trump podkreślił swoje przywiązanie do Wielkiej Brytanii i uznanie dla króla Karola III. Stosunki Londynu z administracją Trumpa pozostają jednak napięte, a amerykański prezydent w ostatnim czasie wielokrotnie krytykował brytyjską politykę zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną.

Obawy związane z imigracją, zwłaszcza wobec osób przybywających nielegalnie na małych łodziach, należą do najważniejszych kwestii dla wielu brytyjskich wyborców i przyczyniły się do wzrostu popularności prawicowej Partii Reform Nigela Farage'a – zauważa Reuters.

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