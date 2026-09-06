Kunszt i fach rzemieślników

Anna Zalewska DO ZOBACZENIA Rzemieślnicy w Polsce – od XIV w. zrzeszeni w cechach – byli zarówno wizytówką miast, jak i uprzywilejowaną grupą społeczną.
Krakowska wystawa przedstawia ich świat od XV w. do czasów nowożytnych, prezentując rzadziej eksponowane profesje, takie jak np. nożownicy, konwisarze czy wytwórcy sztucznych kwiatów.
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