Kunszt i fach rzemieślników

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Kunszt i fach. Kraków rzemieślników”

Anna Zalewska DO ZOBACZENIA Rzemieślnicy w Polsce – od XIV w. zrzeszeni w cechach – byli zarówno wizytówką miast, jak i uprzywilejowaną grupą społeczną.

Krakowska wystawa przedstawia ich świat od XV w. do czasów nowożytnych, prezentując rzadziej eksponowane profesje, takie jak np. nożownicy, konwisarze czy wytwórcy sztucznych kwiatów.